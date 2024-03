“Li Turchi – Alleluia arriva la zia” | terza rappresentazione della Compagnia Odèon

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Nuova, diretta da Rita Nicotra, con “Lila zia”,, è al giro di boastagione teatrale. La commedia brillante, due atti, curata alla regia da Sebastiano Finocchiaro, sarà messa in scena, sabato 16 alle ore 21 e, in replica, domenica 17 marzo alle ore 18,30, al Teatro Don Bosco di Catania. Il carnevale è un periodo dell’anno dove la gioia e la spensieratezza sono i temi principali delle giornate, dove tutti si divertono e l’allegria regna sovrana, ma senza esagerare!!! Questa è la moralecommedia scritta in vernacolo da Pippo Marchese, dove le vicende di Nofrio Palazzotto, in visita al nipote parroco nel periodo del carnevale, si risveglia, nel magazzino ...