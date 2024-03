L’evento ’Premio Estra’ per lo sport al Florentia Rugby Il presidente Santa | Un orgoglio per la società»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Estra Spa, anche quest’anno ha indetto la Call to Action "L’energia delle buone pratiche", un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che si impegnano per valorizzare la funzione educativa delloe che gode del Patrocinio del Coni e del Cip. Ieri, all’Istituto Superiore Russell - Newton, sono state premiate levincitrici della Toscana: Acsi Atletica Toscana di Montelupo, Pol. Cerretese Pallavolo e. "Sono davvero felice di aver partecipato, vedere assegnata la vittoria alla nostraè un incentivo per noi a continuare nell’educazione contro il bullismo", ha detto ildel, Gregorio. L’incontro è terminato con l’intervento di Andrea Zorzi, che ha affrontato il ...