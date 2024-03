L' Europa predica bene sul green e poi ci mette le mani in tasca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sento dire che tutto è in funzione del futuro. Di un futuro migliore, più sostenibile per i nostri figli, nipoti e blablabla. Poi ti dicono che lo fanno per farci risparmiare sul carburante perché l'auto elettrica conviene e sui riscaldamenti perché le caseconsentono il perfetto controllo dei consumi. Allora domando: ma se una cosa è migliore o più semplicemente fa risparmiare, allora lasciamo fare al mercato no? Che bisogno c'è dire delle leggi che tagliano fuori tutto ciò che- sostengono loro- sta nel vecchio mondo? Sarà mio interesse scegliere ciò che è migliore, magari avvalendomi di incentivi statali così che ci guadagnano le imprese che investono sui materiali innovativi e il consumatore che ha una opzione di mercato alla lunga più conveniente. Se fissi una deadline, i furbi si catapulteranno sulle famiglie con metodi pirateschi. ...