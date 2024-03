LetExpo | Malerba | “Opportunità per incontrare principali stakeholder logistica”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024) “è un appuntamento nel quale Telepass ha l'diche lavorano nell'ambito della. Quello che possiamo fare per laè continuare nel lavoro che ormai Telepass fa da trent'anni, sia per il trasporto sui veicoli leggeri, sia per il trasporto pesante”. E’ quanto riferito da Paolo, Chief