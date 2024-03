L’esperto petrolifero Othman Elhouderi denuncia il sistema di corruzione all’interno della libica NOC

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 15 marzo 2024), consulente ed esperto del settore Oil & Gas, parla del grandediNational Oil Corporation (NOC)., originario di Sabha, estremo sudLibia e capo del dipartimento legaleNOC sotto il colonnello Gheddafi, per oltre vent’anni, oggi di base in Regno Unito, sottolinea in questa conversazione esclusiva con “Strumenti Politici”, realizzata a Tunisi, come “gli esperti del settoredurante l’era del precedente regime hanno mantenuto la produzione nelle circostanze più difficili che la Libia ha vissuto dal 1981 al 1986, anche durante le sanzioni statunitensi contro il regime di Gheddafi”. Secondo ...