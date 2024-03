L’esercito degli apprendisti ciceroni. Gli studenti raccontano la bellezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Cappella e il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza, la Villa Antona Traversi di Meda con la chiesa di San Vittore e ancora Villa Cusani Traversi Tittoni di Desio e il servizio Cani guida di Limbiate. Sono questi i luoghi e beni culturali proposti al pubblico dalla delegazione e dal Gruppo Giovani Fai di Monza per la 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. "Questi percorsi – dice Elena Colombo, capo delegazione FaI Monza – rappresentano un’occasione eccezionale per conoscere le ricchezze del territorio di Monza e della Brianza sotto il profilo della storia, dell’architettura e delle iniziative ispirate al senso civico e ai valori dell’inclusione. Gli itinerari si sviluppano tra complessi monumentali, ville di delizia, piccoli gioielli d’arte tra culto e spettacolo, un grande stadio e una struttura di eccellenza per l’addestramento dei ...