L’erede del padel si chiama pickleball e azzera le differenze di genere

(Di venerdì 15 marzo 2024) C’È UNA NUOVA passione che unisce Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio, George e Amal Clooney e Justin Timberlake. Giusto per citare alcuni fra i player più patinati. È il, un’attività cugina del badminton (leggasi volano) e nipote del ping-pong. Ed è questo sport che sta insidiando il primato del, il simil tennis. Ideato in Messico alla fine degli Anni 60 da Enrique Corcuera, da giocare fra quattro pareti (spesso vetrate). Accolto con entusiasmo anche in Italia, ilsarebbe nato negli Stati Uniti grazie a un’intuizione di Joel Pritchard. Un signore molto chic che, in un pomeriggio d’estate del 1965, iniziò a scambiare drop shot e volée con un amico, nella sua casa di vacanza a Bainbridge Island (davanti a Seattle). ...