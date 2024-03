Intelligenza artificiale, le proposte del B7 arrivano sul tavolo del G7

L'Engagement Group guidato dalla chair Emma Marcegaglia ha detto la sua sul tema delle AI in un primo storico incontro tra industrie e istituzioni ...businesspeople

L'era dell'intelligenza artificiale: la rivoluzione dei chatbot: Nella sua rubrica AI Decoded di questa settimana, Nvidia si concentra sul large language model (LLM), qual è la sua importanza e come funziona con Chatbot e RAG su PC e workstation RTX ...adnkronos

Benifei: “Dopo l’Ai Act una direttiva sull’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro per obblighi stringenti”: dall'inviato a Strasburgo - L'Atto Ue sull'intelligenza artificiale è quasi pronto per entrare in vigore dopo il via libera definitivo ...eunews