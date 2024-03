Leonardo Lamma morto in moto | Cassazione chiede un nuovo gip | deciderà se indagare o archiviare

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laha annullato la richiesta d'iscrizione nel registro degli indagati di funzionari municipali e vigili per l'omicidio stradale die stabilito che sarà un altro gip a decidere sulle richieste discordanti di Procura e legali della famiglia.

Giustizia per Leonardo. Attesa davanti alla Cassazione: Non vogliamo colpevoli, vogliamo sapere come è morto nostro figlio. Così i genitori di Leonardo Lamma il ragazzo che ha perso la vita a bordo del suo scooter su Corso Francia a Roma il 7 Aprile del ...rainews

FOTO/VIDEO - Velletri, partecipata iniziativa in Sala Tersicore, sulla sicurezza stradale e contro la violenza di genere organizzata dall'Anps: i genitori di Leonardo Lamma, il ragazzo 18enne, deceduto nel 2022 su Corso Francia a Roma, a bordo della sua moto 125, dopo una caduta dal mezzo a causa di una buca. Presenti tutte le donne ...ilmamilio