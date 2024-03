L’ennesima strage Al largo senza cibo e acqua Morti almeno 60 migranti | anche bambini tra le vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Mediterraneo ingoia altri sessanta(inclusi donne e). Lo comunica l’ong Sos Méditerranée, armatrice della motonave Ocean Viking il cui soccorso in acque libiche salva i 25 superstiti, miracolosamente ancora in vita, su un gommone alla deriva. I naufraghi sono in condizioni pessime. In due perdono conoscenza. Vengono prelevati da un elicottero della Guardia costiera e ricoverati in Sicilia. Gli altri presentano ustioni, disidratazione, ipotermia, stato di choc per l’agonia e il decesso dei compagni. "I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati – scrive la ong –. Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando la barca alla deriva. I sopravvissuti dicono che60 persone sono morte". Forse era ...