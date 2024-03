Lee Ann Price | l’artista delle emozioni | “Women and food series” racconta il rapporto complicato col cibo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiama “and” uno dei lavori più intimi e toccanti di Lee Ann. Lei è una fotografa americana, e ritrae tantissime donne che lottano col. I suoi straordinari lavori sono uno spaccato di vita che molto spesso non viene preso sul serio. Lee Ann, la biografia Questa talentosa artista è nata a Elmira, nello stato di New York. Ancora attualmente fa base nella Grande Mela. Il pubblico l’ha conosciuta e la conosce grazie alla sua serie di dipinti intitolata “”. Si tratta di una serie di scenari iperrealisti, tutte presenti nel suo portfolio (che si trova all’interno del suo sito web). In queste potentissime immagini ritrae se stessa, o giovani donne, in situazioni sempre legate al ...

Lo chef Pietro Leemann è titolare del ristorante vegetariano “Joia” di Milano ed è il primo in Europa ad aver […] (perizona)

Brandon Lee è morto girava una scena de Il corvo nel 1993, un nuovo libro di memorie mette in fila la serie di errori che hanno portato al tragico incidente. Brucia ancora il ricordo del terribile ... (movieplayer)

The Idea of You, tutto sul nuovo film con Anne Hathaway

Tratto dal libro omonimo, il film racconta la storia d’amore tra una quarantenne e il cantante di una boy band (ispirato, pare, a Harry Styles) ...tecnologia.libero

The Idea of You, il nuovo film romance con Anne Hathaway: Una mamma single inizia una relazione con il frontman di una boy band (che si dice sia ispirato a Harry Styles) ...cosmopolitan

The Idea of You: la rom-com con Anne Hathaway basata su Harry Styles Ecco gli indizi: Nonostante Robinne Lee abbia negato che il libro sia direttamente basato su Styles, il film con Anne Hathaway presenta dei collegamenti piuttosto evidenti, dai tatuaggi al gruppo musicale con il quale ...movieplayer