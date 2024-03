Lecce | Gotti | «Voglio una squadra vera | ecco cosa ho visto…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le parole di Luca, allenatore del, in vista della sfida contro la Salernitana. Tutti i dettagli Il tecnico delLucaha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Salernitana. OBIETTIVO – «unadi calcio, da serie A, come ilha dimostrato per gran parte del suo percorso. I miei interventi sono stati diretti ad andare a ricercare le cose che avevo visto, che laha nelle corde ma che nell’ultimo periodo non riuscivano più».HA VISTO– «Quando c’è un cambio di allenatore si riaccendono tutti, anche quelli che involontariamente si erano “seduti”. Questa è unaaccesa e questo fattore ha pro e contro. La ...