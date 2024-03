Le strategie della Lega | ora Salvini gela Zaia | Il suo futuro? In Europa La replica | “A me ci penso io”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 – Come ‘liberarsi’ di un possibile competitor interno? Semplice; mandandolo in. Fallita la possibilità di inchiodare Lucaalla poltrona di governatore del Veneto per la terza volta, vista la débâcle leghista sul terzo mandato e sul ballottaggio, ecco che Matteosfodera il piano B per non trovarsi il Doge come possibile avversario dopo le Europee sul fronteleadership del Carroccio. Il governatore del Veneto, Luca, e il leader, MatteoCerto, ufficialmente tutto è stemperato sotto il più che classico promoveatur ut amoveatur, con il leaderche ‘spera’ peruna candidatura blindata alle Europee, ma già nelle riunioni ...