Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 15 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152024. Ariete Prosegue l'influsso di una simpatica Luna per le amicizie, brevi viaggi, colloqui professionali e questioni scritte. Saprete farvi valere nel lavoro, tenete duro quando occorre – le incertezze nel vostro ambiente sono la vostra forza. Idi di, anno 44 a.C. uccisione di Giulio Cesare. Senza esagerare Marte chiama anche voi a nuove battaglie. E vi lancia verso la primavera della vita. Lucio Battisti: in questo mese le giovani donne cercano nuovi amori… Toro Cash. Denaro pronto all'incasso, ma se ci sono ritardi, agite immediatamente sotto questa Luna nel vostro ...