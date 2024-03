Le scelte Il probabile undici sarà molto simile a domenica scorsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Robur, sul campo di Uopini, sta ultimando la preparazione alla trasferta di Anghiari: la seduta di oggi e la rifinitura di domani eil momento di scendere in campo. Salvo intoppi dell’ultima ora, mister Magrini, per il match, dovrà rinunciare a Cristiani e con tutta probabilità a Masini. La formazione che avrà il compito di trascinare la Robur verso la Serie D dovrebbe pertanto ricalcare in larga parte quella vista all’opera al Berni contro il Signa. In difesa con Morosi sulla corsia destra e Agostinone a sinistra, la coppia centrale davanti a Giusti dovrebbe essere quella formata da Achy e Cavallari. A centrocampo spazio a Bianchi, Lollo e Hagbe. Nel reparto offensivo, però, potrebbe verificarsi una staffetta: Candido è recuperato e potrebbe riprendersi il posto sulla trequarti, con Boccardi e Galligani nel tandem offensivo.