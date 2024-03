Le rubano video hot e viene cacciata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA Unintimo di un’impiegata della Roma con il fidanzato rimbalza sulle chat dei calciatori e dei dipendenti del club giallorosso e la società licenzia la dipendente per “incompatibilità ambientale”. Secondo la ricostruzione de ’Il fatto quotidiano’ lo scandalo sarebbe scoppiato quando un atleta della Primavera della Roma ha chiesto in prestito il cellulare alla dipendente per chiamare l’agente, passando in rassegna immagini edell’impiegata. Fino a imbattersi in uno dove la 30enne si riprendeva con il fidanzato e a condividerlo più volte. Il club ha bandito d’urgenza una riunione – nel frattempo sarebbero fioccati commenti sessisti sul– e il calciatore che sarebbe scoppiato in lacrime confessando di aver condiviso per primo il filmato. Poi la decisione di interrompere unilateralmente dopo 10 anni il rapporto di ...