Le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 marzo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma. Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto mentre nel pomeriggio ci attendiamo un aumento dell’instabilità con possibilità di isolati fenomeni. Tempo stabile in serata. Temperature comprese tra +10°C e +15°C.. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera ma senza precipitazioni di rilievo associate. Temperature comprese tra +7°C e +19°C. Lazio. Nubi sparse al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle zone interne. Migliora ovunque dalla serata.. Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Maggiori addensamenti in transito tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto ...