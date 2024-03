Le date I playoff scatteranno il 4 maggio | playout al via otto giorni dopo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) A un mese e mezzo dai verdetti arrivano ledi. Quelle che daranno il via a un altro mini campionato al termine della regular season. Non tanto mini per quel che riguarda gli spareggi che porteranno un’altra squadra di C a salire in cadetteria. La lega fa sapere che il primo turno deisi giocherà sabato 4in gara unica. Gara unica anche per il secondo turno martedì 7. Chi ne uscirà vincitore si spingerà fino alla fase nazionale con il primo turno su andata e ritorno. Primo round sabato 11e secondo martedì 14. Andata e ritorno anche per il secondo turno, rispettivamente sabato 18e martedì 21. Fino a quando in gara ne resteranno quattro, quelle che accederanno alle final ...