Le curiosità I Felsinei sono un vero bunker La ’bestia nera’? Orsolini

(Di venerdì 15 marzo 2024) A confermare la qualità del Bologna, che stasera alle 20.45 scenderà in campo al Castellani-Computer Gross Arena cianche alcuni dati numerici: con 95 tiri in 10 gare, iper esempio la squadra che nel 2024 ha subito il minor numero di conclusioni totali in Serie A: nel nuovo anno solare solo Inter (5) e Torino (8) hanno incassato meno reti dei rossoblù (10). Sempre in termini di gol subiti, la squadra di Thiago Motta è quella che in percentuale ne ha presi meno nel secondo tempo (9 su 25). Ad accomunare le due compagini, è invece il numero dei contrasti effettuati finora: 472 il Bologna e 458 l’Empoli, entrambe sul podio di questa speciale graduatoria insieme al Genoa (472). A livello individuale, vista l’assenza di Zirkzee davanti, l’uomo più temibile dei rossoblù è sicuramente, anche se ...

Napoli - Bologna, Spalletti rivuole il primo posto. Scalpita Osimhen: Oggi, contro i felsinei, sono attese alcune novità. In particolare, dovrebbe partire nella ... Una curiosità: Thiago Motta è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in ...

Napoli - Bologna, Spalletti rivuole il primo posto. Scalpita Osimhen: Oggi, contro i felsinei, sono attese alcune novità. In particolare, dovrebbe partire nella ... Una curiosità: Thiago Motta è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in ...