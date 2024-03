Le Ballerine di Amici Megan Ria e Maddalena Svevi sono le nuove concorrenti di Pechino Express 11

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2024)Ria Ingresso in corsa nell’undicesima edizione di, attualmente in onda su Sky Uno. A partire dalla terza puntata, in onda giovedì 21 marzo 2024, si unirà infatti al gruppo di viaggiatori la coppia de Le, formata dalle giovaniRia, che hanno partecipato adhanno preso parte alla ventiduesima edizione di, in onda su Canale 5 lo scorso anno. Entrambearrivate alla fase serale del programma, seppur con dei risultati differenti: in forza nella squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Ria è stata costretta a lasciare il talent show ...