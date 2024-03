LE ALTRE GARE Faenza tiene d’occhio Mestre e San Severo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sarà la Coppa Italia a tenere banco nel fine settimana, concedendo alla B Nazionale un turno di riposo. A dire la verità, però, non tutte le squadre resteranno ferme, perché domani alle 20.30 si giocherà– San, anticipo del turno di campionato del 30 marzo, gara che interessa da vicino i Blacks. La Coppa Italia si giocherà al PalaTiziano di Roma e vedrà affrontarsi nelle semifinali di domani, Herons Montecatini e Roseto alle 14, e Ruvo di Puglia – Libertas Livorno alle 18.30. Domenica alle 17.30 ci sarà la finale. La favorita sembra essere la Libertas Livorno, visto che Ruvo di Puglia e alle prese con gli infortuni e Roseto sta pensando a nuove alchimie tattiche per inserire al meglio Thioune, ma tutto potrà accadere, anche che la sfavorita Herons Montecatini possa vivere due giorni di gloria. Tutte le partite saranno in diretta su LNP ...