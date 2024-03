Lazio | tensione tifosi-Immobile | brutto episodio capitato all'attaccante mercoledì a Roma

attimi di tensione al 78' di Fiorentina-Lazio : come racconta Sky Sport Ciro Immobile , che ha lasciato il campo per Castellanos, ha litigato... (calciomercato)

Lazio , tensione in casa biancoceleste tra Lotito e Sarri : il presidente biancoceleste critico nei confronti della gestione della rosa Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio ci sarebbe tensione ... (calcionews24)

Immobile aggredito vicino casa davanti a moglie e figlio piccolo, tensioni dopo l'addio di Sarri: cosa è successo

tensione (continua) in casa Lazio. Ciro Immobile è stato insultato, offeso, aggredito verbalmente in strada. L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie, Jessica, e ...corriereadriatico

Immobile insultato e offeso in strada (con la moglie e il figlio piccolo): tensione in casa Lazio: tensione (continua) in casa Lazio. Ciro Immobile è stato insultato, offeso, aggredito verbalmente in strada. L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie, Jessica, e al ...ilmessaggero

TUTTOSPORT, Stadio blindato e tensione: la serata: Tutto è andato più o meno bene, ad eccezione di alcuni attimi di tensione: uno ha riguardato un tifoso che, entrato con la bandiera della Palestina (ce n'erano più di una dozzina in curva Fiesole) è ...firenzeviola