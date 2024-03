Lazio | Immobile e la moglie aggrediti dopo dimissioni Sarri

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un brutto episodio che racconta per bene il clima infuocato che si sta vivendo allaledi, non si placa la polveriera della squadra biancoceleste. Ciro, infatti, ha subito un’aggressione verbale mentre si trovava nella sua auto, assieme alla, Jessica, e al figlio, Mattia (4 anni e mezzo). Si trovava nel quartiere Fleming (zona residenziale che sorge sulla collina nell’area nord della Capitale), un uomo l’ha riconosciuto e, sceso dalla macchina, s’è scagliato contro l’attaccante della nazionale. Lo stesso trattamento ha subito anche la consorte. L’uomo che ha aggredito, ha agito noncurante del fatto che il calciatore e la consorte avessero con loro il piccolo, che nulla c’entra con le vicende sportive e gli aspetti più spiacevoli e ...

