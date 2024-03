Lazio | Immobile aggredito con moglie e figlio

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – L’attaccante dellaCirocon laJessica e ilMattia di 4 anni sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all’istituto scolastico del bambino. A rendere noto lo spiacevole episodio è l’ufficio stampa del 34enne capitano biancoceleste con un comunicato. “Il tutto purtroppo in seguito all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d’odio nei confronti di Ciro, riportando inoltre ricostruzioni non inerenti alla realtà -prosegue la nota-. A seguito di questo episodio il calciatore ha dato mandato ai suoi legali di agire oggi stesso in sede penale nei confronti dei responsabili di tale diffamazione”. “Tali affermazioni ...

