Lazio | Immobile aggredito con moglie e figlio

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – L'attaccante dellaCirocon laJessica e ilMattia di 4 anni sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all'istituto scolastico del bambino. A rendere noto lo spiacevole episodio è l'ufficio stampa del 34enne capitano biancoceleste con un comunicato. "Il tutto purtroppo in seguito all'istigazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dall'Aic solidarietà a Ciro Immobile dopo l'aggressione subita

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'Associazione italiana calciatori esprime solidarietà e vicinanza al capitano della Lazio Ciro Immobile e alla sua famiglia per la deprecabile aggressione subìta. Si tratta - ...tuttojuve

Immobile - L'Aic: "Solidarietà al capitano della Lazio, l'aggressione non è normalità": L'Associazione italiana calciatori esprime solidarietà e vicinanza al capitano della Lazio Ciro Immobile e alla sua famiglia per la deprecabile aggressione subìta. Si tratta - si legge in una nota ...napolimagazine

Lazio, Immobile aggredito fuori scuola del figlio a Roma: "Ora denuncio!": (ANSA) - ROMA, 15 MAR - "L'istigazione all'odio è un reato e va punita". Dopo l'addio di Maurizio Sarri, Ciro Immobile denuncia di essere stato "aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ...tuttonapoli