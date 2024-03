Lazio | Immobile | “Abbiamo provato a far cambiare idea a Sarri | ma…”

Sono giorni frenetici, quelli che si stanno vivendo in casa Lazio . L'addio di Sarri , i contatti per la scelta del suo successore e la decisione,... (calciomercato)

La Lazio al fianco di Immobile: “Piena solidarietà al capitano”

La Lazio al fianco di Ciro Immobile. Dopo le aggressioni ricevute nelle ultim'ore, denunciate e perseguite per vie legali, arriva il sostegno della società biancoceleste. Un comunicato diffuso tramite ...cittaceleste

Nazionale italiana, la lista dei convocati: presente un biancoceleste: Attraverso i suoi profili ufficiali, la Nazionale Italiana ha da poco diramato la lista dei 28 convocati scelti da mister Luciano ...laziopress

Frosinone e Lazio per scacciare la crisi, in quota biancocelesti verso i tre punti per dimenticare Sarri: Non è un momento facile per Lazio e Frosinone. I biancocelesti hanno perso le ultime tre di campionato e sono alle prese con il terremoto portato dalle dimissioni.calciomercato