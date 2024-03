Lazio | fatta per Tudor | i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laha chiuso l’operazione per l’arrivo in panchina di Igordopo le dimissioni di Maurizio Sarri Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laavrebbe raggiunto un accordo con Igorcome nuovo allenatore. In serata l’allenatore, accompagnato dall’agente Seric, ha incontrato Claudio Lotito e il direttore sportivo Mariano Fabiani.firmerà un contratto di 18 mesi più l’opzione per un altro anno. Contro il Frosinone sarà Giovanni Martusciello a guidare la squadra biancoceleste, poi ci sarà l’arrivo dell’ex Marsiglia. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24