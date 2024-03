L' azienda di finta carne del calciatore vegano Chris Smalling sta andando alla grande

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non sembra essere un buon momento per, il difensore inglese della Roma che si sta riprendendo da un infortuniocaviglia. Sono solo sei le presenze stagionali fino a oggi, ma se in campo le cose vanno male, gli affari all’estero girano bene. THIS, l’di prodotti vegani con sede a Londra, vaanche grazie a, tra i primi investitori che nel 2020 ha contribuitocrescita della società con oltre tre milioni e mezzo di sterline. L'investimento dinei prodotti vegani Due anni dopo, il brand ha registrato un fatturato di 13 milioni di sterline, secondo i dati riportati dal quotidiano City A.M. Un marchio che ha superato da subito il suo obiettivo di crowdfunding di 750mila sterline: ...