Lavoro | donne e discriminazioni in un dibattito

(Di venerdì 15 marzo 2024) ““ è il tema dell’incontro organizzato da ‘Patria Socialista Massa Carrara’ e aperto a tutti i cittadini, in programma per oggi alle 18 al bar Jack Rabbit di via Bastione a Massa. "Sfruttate suldal padronato, sfruttate a casa daldi cura laddove lo Stato sociale non esiste, discriminate, sottopagate, oggettificate sessualmente e infine vittime di violenza e femminicidio, vittime del patriarcato" sono le condizioni di cui si parlerà conimpegnate a combatterle. Sono Ludovica Matteucci, Daniela Mangiacotti (Fiom), Laura Albertosi (Usb), Valentina Conti (Cgil), Elena Tartarini (Carc). Coordina Irene Bertozzi, introduce e conclude Sarah Santo (Patria Socialista).