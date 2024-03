Lavori stradali Limitati i transiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alcuni provvedimenti di limitazione al transito veicolare entreranno in vigore nelle prossime ore. A renderli noti è stata ieri la Provincia di Lodi. A Mulazzano, dalle 9.30 di oggi alle 20 di domenica, è istituito divieto di transito nel tratto della Sp138 “Pandina” dal chilometro 3+600 (in corrispondenza della rotatoria di Mulazzano) al chilometro 4+900 (in corrispondenza della rotatoria per la Sp138/16 diramazione, in territorio di Cervignano), perdi posa della nuova passerella ciclopedonale per l’attraversamento del canale Muzza. Potranno però passare i mezzi agricoli provenienti o diretti ai fondi prospicienti. Lunedì invece, dalle 9.15 alle 16.30, transito alternato regolato da semafori nel tratto della ex SS 235 dal chilometro 39+400 al chilometro 39+600, in territorio di Lodi, per un intervento di potatura piante radicate su proprietà privata i cui rami ...