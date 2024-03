Lavori e verde in pole al question time

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono state una quindicina i saronnesi che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale partecipando alorganizzato mercoledì 13 marzo. In sostanza alle 18 il sindaco Augusto Airoldi e gli esponenti della Giunta si sono collegati in una diretta Facebook in cui hanno risposto alle domande presentate nelle ulsettimane dai cittadini. Ne sono arrivate 35 a cui la Giunta ha risposto in circa 57 minuti di diretta. Diversi i temi affrontati nel corso dell’incontro dai cantieri in corso come quello in piazza Libertà a Palazzo Visconti al tema degli abbatnti delle piante delle aree verdi cittadine. Non sono mancate domande molto pratiche sul tema delle deiezioni canine e anche sulla gestione delle case popolari a cui ha risposto l’assessore Ilaria Pagani. Chiude la domanda sulla sicurezza ...