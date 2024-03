Lautaro Martinez | rialza la testa! Inter-Napoli e un traguardo da raggiungere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nelle ultime uscite,ha trovato la via del gol soltanto nella gara contro l’Atalanta. Ora, dopo quanto accaduto in Champions League, il capitano dell’devere lae, contro il, riprendere la strada verso unpersonale.DAdeve riprendersi subito dopo le ultime uscite. A partire da, dove da lui ci si aspetta una risposta importante, così come da tutta la squadra. L’argentino nelle ultime gare – complice anche la panchina contro il Bologna – ha segnato soltanto nel recupero contro l’Atalanta, senza rendersi incisivo contro Genoa e soprattutto Atletico Madrid. Il rigore ...