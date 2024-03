Lautaro Martinez | capitano ferito e silenzioso! Ora dritti verso la meta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024)si è rifugiato nel silenzio dopo il rigore fallito malamente a Madrid contro l’Atletico che ha condannato l’Inter all’eliminazione dalla Champions League. I suoi compagni hanno mandato diversi messaggi ai tifosi sui social, ilno. Ma i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli: testa alta Toro, c’è un campionato da portare a termine SILENZIO DA EMULARE –si è rifugiato nel silenzio dopo la debacle dell’Inter in Champions League e quell’ultimo rigore tirato male, malissimo, che probabilmente ancora rimbomba nella sua testa. In compenso oggi ha parlato ancora l’agente del numero 10 nerazzurro, che tratta il rinnovo di contratto con l’Inter e che forse in questo momento dovrebbe preferire il silenzio, proprio come il suo assistito. UN SOGNO DA ...