Laura Valente | la madre di Angelina | torna ad Amici per una masterclass e ricorda il marito Mango

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Laura Valente ha dato dei consigli ai ragazzi e ha racconta to loro della morte del marito , il cantautore Pino Mango . (comingsoon)

Questo pomeriggio, venerdì 15 marzo 2024, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23. Abbiamo visto la presentazione di tutte le squadre del serale e gli ... (tutto.tv)

Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango e moglie di Pino ospite a Domenica In Laura Valente è ospite oggi pomeriggio a Domenica In, da Mara Venier, per presentare il film tv “Folle d’amore”, ... (tpi)