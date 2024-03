Laura La Divina si è innamorata di Vittorio Obiechefu | poi finge un malore e viene portata via

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 15 marzo 2024)Lae Rita De Crescenzo, come prevedibile, sono le protagoniste indiscusse della prima edizione de La Casa Dei Figli di Mouse e nel corso della quarta puntata hanno inscenato un siparietto a metà fra il camp e il metaverso: una gravidanza. La, come confessato nel corso delle scorse puntate, ha un debole per gli uomini neri (o come li chiama lei “di colore scuro”) e si sarebbe presa una cotta per, TikToker presente nel cast che ha origini africane., dal canto suo, non se la fila di striscio. “Lo stai corteggiando da mezz’ora, ma lui non ti vuole proprio. Ci stai vicino, lo abbracci, lo baci, ma lui non ti pensa“, ha detto un concorrente aLa. “Non è vero, l’ha fatto prima. Mi ha abbracciata ...