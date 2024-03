L’attacco del regista premio Oscar Nemes contro il discorso sul rifiuto dell’ebraicità di Glazer | “Doveva restare in silenzio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jonathanpoteva stare zitto. La bordata più pesanteildi accettazione dell’da parte delde La zona di interesse arriva nientemeno che da László, ilungherese dell’acclamato film Son of Saul (Il figlio di Saul), anch’essocome miglior film straniero nel 2015, anch’esso sul tema dell’Olocausto. Ildelagli– Ilbritannico di origine ebraica, salendo sul palco per ritirare la statuetta per il Miglior Film Straniero, aveva letto unpolitico ben preciso, preparato accuratamente in anticipo. Indicando James Wilson, uno dei produttori del film sul palco ...