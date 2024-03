L’«artificiale» non può avere coscienza di sé

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024) È appena uscito un libro che analizza il nostro rapporto con la tecno-intelligenza sempre più al centro del mondo. E di questa, filosoficamente, individua i limiti. Nei documenti della Chiesa cattolica che si occupano della dottrina sociale ricorre, di fronte alle innovazioni tecnologiche umane, da sempre, il solito ragionamento, secco e breve: la tecnologia in sé non è né un bene né un male, dipende dall’uso che l’uomo ne fa. È così anche per l’Intelligenza(Ia). Essa attrae per ciò che riesce già a fare e impaurisce per ciò che potrebbe arrivare a fare. Nel mezzo ci sta l’uomo che è soggetto ma che potrebbe diventare, in modo degenerato, oggetto della stessa Ia. Sui rischi cui facciamo cenno hanno scritto un bel libro, un libro, come direbbe Niccolò Machiavelli ne Il principe, «utile», Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, Umano, poco umano. Esercizi ...