L’app MotoGP per i fan delle due ruote | esperienza free e premium

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)è un must have per i patiti dello sport su duead alta velocità per antonomasia. Il Campionato mondiale è appena partito per la massima categoria e non solo (tra l’altro con grosse soddisfazioni per noi italiani dopo la vittoria di Bagnaia). L’ideale sarebbe dunque restare sempre aggiornati sulle scuderie, i piloti e le gare, alla stregua di quanto raccontato già nel caso di uno sport altrettanto adrenalico come la Formula 1. Funzionamento I veri patiti di questa disciplina troveranno la relativa appin forma gratuita sia sulStore di Apple per iPhone e iPad, sia sul Play Store di Google per i dispositivi Android. Lo strumento prevede tuttaviafunzionalitàche esamineremo di seguito. La prima cosa importantissima da ...