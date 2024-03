Lanzetta omaggia Beethoven | Sarà una stagione straordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Valorizzare i talenti italiani, dare occupazione ai tanti (troppi) disoccupati della musica e portare al grande pubblico il repertorio della tradizione italiana. Sono queste le linee guida dell’Orchestra da Camera Fiorentina fondata e diretta dal maestro Giuseppeche domani (ore 21, e in replica il 17 marzo) torna sul podio dell’auditorium Santo Stefano al Ponte per inaugurare la2024: si tratta di due serate dedicate a Ludwig vancon un’imponente sezione corale composta dal Coro Santa Cecilia di Empoli, dal Coro Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo. Come sempre, i concerti si svolgeranno in luoghi ricchi di arte e di storia come il Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi e il Chiostro Grande di Santa Maria Novella, oltre all’auditorium di Santo Stefano al Ponte. Ai concerti fiorentini, si ...