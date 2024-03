L’Antitrust multa TikTok per 10 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA –da 10diper. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso la sanzione per tre società del gruppo Bytedance Ltd: l’irlandeseTechnology Limited, la britannicaInformation Technologies UK Limited e l’italianaItaly Srl.Secondoè stata accertata la responsabilità dinella diffusione di “contenuti suscettibili di minacciare la sicurezza psico-fisica degli utenti, specialmente se minori e vulnerabili”, come quelli relativi ad alcune challenge. Inoltre,non avrebbe “assunto misure adeguate a evitare la diffusione di tali contenuti, non rispettando pienamente le sue linee guida”, rese anche note ai consumatori, dove si definisce ...