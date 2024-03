L’analisi di Puppo | “Alcaraz mi fa paura e può vincere Djokovic non va a Miami perché teme Sinner”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) La sfida tanto attesa è ormai dietro l’angolo, con Jannike Carlosche hanno superato anche lo scoglio dei quarti di finale e si affronteranno dunque sabato in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells con in palio la seconda posizione del ranking ATP. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta per l’occasione da Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport) insieme a Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).è rimasto impressionato dalla prestazione dicontro il tedesco Alexander Zverev: “è tornato quello che abbiamo visto lo scorso anno in questa fase della ...