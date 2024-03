Lampertico UniMi | Epatite Delta per 6-10mila italiani ma il sommerso è ancora molto elevato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - Circa 10 milioni nel mondo, "tra 6 ein Italia". Queste le persone che, ad oggi, convivono con una infezione da. "Ma stiamo parlando solo di stime, perché per questa patologia ile non sempre vengono fatti test adeguati. Molti di questi soggetti non sono gestiti nei centri patologici di riferimento e non sono tutti in trattamento antivirale". Lo ha detto Pietro, professore di Gastroenterologia all'università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità di Gastroenterologia ed Epatologia del Policlinico di Milano, nell'ambito del Congresso Aisf - Associazione italiana per lo studio del fegato, che a Roma ieri e oggi ha richiamato esperti per fare il punto ...