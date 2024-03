(Di venerdì 15 marzo 2024) "Ci sono delle indagini in corso ma confermo che la proprietà del Milan è di RedBird". Cosìrossonero Giorgiosi è espresso sulle notizie che lo vedono indagato dalla Procura di Milano, assieme all’ex ad Ivan Gazidis, per la questione legata alla proprietà del Milan. "Le autorità giudiziarie farannole loro indagini, noi siamo disponibili e diamo tutte le informazioni necessarie. Il nostro lavoro è solo quello di assicurare che il club abbia successo".

L’Ad FurlanI. "Pronti a collaborare con la magistratura»

L'ad del Milan, Giorgio FurlanI, conferma che la proprietà del club è di RedBird, in risposta alle indagini della Procura di Milano su di lui e l'ex ad Gazidis. Assicura piena collaborazione alle auto ...ilgiorno

FurlanI tranquillizza: "C'è un'indagine in corso, ma il Milan è di RedBird. Lo abbiamo detto più volte": EUROPA LEAGUE - L'ad del Milan prova a tranquillizzare l'ambiente. È vero, c'è un'indagine in corso sul Milan, ma FurlanI informa che le cose procedono con il club che collabora con gli inquirenti. Ma ...eurosport

