Domenico Lacerenza , il candidato scelto dal centrosinistra per le Regionali in Basilicata , potrebbe già ritirarsi (ilgiornale)

Lacerenza verso il ritiro in Basilicata, caos nel campo largo. «Mai discussa la sua candidatura»

Caos elezioni in Basilicata. «Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano»: è la richiesta di attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti ...ilmessaggero

Voto in Basilicata, centrosinistra nel caos: Domenico Lacerenza (Pd) verso il ritiro: Il candidato presidente per le Regionali in Basilicata di Pd e M5s sarà Domenico Lacerenza. L'accordo sul nome da schierare per il voto del 21 e il 22 aprile è arrivato nella serata di mercoledì 13 ...informazione

Regionali, altro che campo largo: tra Pd e M5s esiste solo il compromesso: PIGIAMA PALAZZI. Il caso lucano lo dimostra: per non scontentare nessuno, tra veti e contro-veti, alla fine i notabili hanno imposto Lacerenza, candidato impolitico e sconosciuto. la cosiddetta societ ...lettera43