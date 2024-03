Lacerenza | il candidato senza programma lo dice lui e senza alleanza

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Bibbia ci spiega nella Genesi come Dio abbia fatto tutte le cose in 7 giorni, anzi, in 6 a voler essere precisi, dato che l’ultimo giorno si riposò. Viene quindi da pensare che 10 giorni siano un tempo buono per fare grandi cose. A patto però di essere l’Altissimo, ovviamente. Ecco quindi che quando abbiamo sentito il neodel Campo Largo in Basilicata, il dott. Domenicodire che «adesso abbiamo 10 giorni per fare un» ci siamo un tantino preoccupati. Soprattutto per gli abitanti della regione direttamente coinvolti nelle elezioni ormai prossime; come fare a stare tranquilli se colui che dovrebbe comandare, gestire, governare, non ha ancora a pochi giorni dal voto l’idea sul cosa fare? Aggiungiamo poi che fare unin cui unire le idee dei vari partiti presenti nella maxi ...

Potenza, 15 marzo 2024 - Domenico Lacerenza resta in corsa come candidato del campo largo per le Elezioni regionali in Basilicata , in programma per il 21 e 22 aprile prossimi. Attualmente, nella ... (quotidiano)

AGI - E' Domenico Lacerenza , 66 anni, il candidato presidente del centrosinistra alle prossime Elezioni regionali in programma il prossimo 21 e 22 aprile. Pd e M5S hanno raggiunto in serata un ... (agi)

In Basilicata in campo l’oculista Lacerenza, occhio al fuoco amico

In rete scattano le gag sul candidato Domenico Lacerenza, come un fotomontaggio che dice "Non sapevo di essere candidato". E pure lo zio Tom che lancia appelli: "Il Centrosinistra ha bisogno di te" ...dire

Calenda propone una rosa di nomi, ma in Basilicata il centrosinistra blinda Lacerenza: Nessun passo indietro da parte del candidato, nessun ripensamento da parte dei partiti che lo hanno scelto. Domenico Lacerenza è blindato, sia dal ...huffingtonpost

Pittella, in Basilicata serve un politico, Lacerenza non lo è: Il tavolo del centrosinistra "Bene non sta andando - risponde -. Il nome di Lacerenza non è caduto ma per molti del tavolo e per molti aspetti non ha una vocazione politica particolarmente spiccata.ansa