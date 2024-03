Lacerenza? Ecco i nomi dei nuovi candidati | la riunione del campo largo finisce male

(Di venerdì 15 marzo 2024) La telenovela lucana continua. Psicodramma a sinistra, con ilagitato dalla candidatura di Domenicogovernatore della Basilicata. Nelle ultime ore si è sparsa la notizia di una possibile retromarcia del medico oculista, scelto a sorpresa da Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno puntato su un civico per trovare l'appoggio anche di +Europa e Alleanza Verdi e sinistra, oltre alla lista di Angelo Chiorazzo (il precedente candidato sostenuto dai dem ma non dai 5 stelle). Risultato: Carlo Calenda, non consultato, ha tolto dal gruppone Azione minacciando di sostenere il governatore uscente e candidato del centrodestra, Vito Bardi. Forse anche per questoavrebbe avuto la tentazione di tirarsi indietro. Le voci comunque sono state smentite come "infondate" dal Pd e dallo stesso oculista, con il ...

Pd e M5S hanno raggiunto in serata l'accordo per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Il candidato sarà l'oculista Domenico ... (ilmessaggero)

M5S, in Basilicata il nostro candidato resta Lacerenza

POTENZA, 15 MAR - "E' stata messa una rosa di nomi sul tavolo, ma il Movimento cinque stelle non cambia la sua posizione: il nostro candidato è Domenico Lacerenza". Lo ha detto il coordinatore ...messaggeroveneto.gelocal

In Basilicata in campo l’oculista Lacerenza, occhio al fuoco amico: In rete scattano le gag sul candidato Domenico Lacerenza, come un fotomontaggio che dice "Non sapevo di essere candidato". E pure lo zio Tom che lancia appelli: "Il Centrosinistra ha bisogno di te" ...dire

U.21: 28 convocati per le partite con Lettonia e Turchia: Sono 28 i giocatori convocati da Carmine Nunziata per il prossimo doppio impegno della nazionale under 21 nelle qualificazioni a Euro 2025. (ANSA) ...ansa