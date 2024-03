La zona d’interesse | a breve disponibile in streaming su Max

(Di venerdì 15 marzo 2024) Laarriva insu Max. Un film sull’Olocausto che susciterà forti emozioni in tutti gli spettatori che avranno la forza d’animo di guardarlo Lasaràinmolto presto. La pellicola, vincitrice di due Oscar e diretta dal visionario Johnathan Glazer, ha finalmente una data di uscita su Max: il 5 aprile 2024. Questo capolavoro, che offre una prospettiva agghiacciante sull’Olocausto, saràper gli abbonati senza costi aggiuntivi, meno di un mese dopo l’annuncio. Per chi non lo sapesse, il film segue le vite di Rudolf Höss, interpretato da Christian Friedel, e sua moglie Hedwig, interpretata da Sandra Huller. Attraverso le loro giornate trascorse vicino a un campo di concentramento, ...

Osannato dalla critica per il modo coraggioso e assolutamente non convenzionale con il quale si approccia a uno dei periodi più tragici della storia umana, La zona d'interesse

Per il regista di Son of Saul certi film comportano delle responsabilità alle quali Glazer sarebbe venuto meno Il contro verso discorso di accettazione di Jonathan Glazer alla cerimonia degli Oscar è

