La “Willy Wonka Experience” sarà un musical parodia; ecco i dettagli

(Di venerdì 15 marzo 2024) La “” di Glasgow, entrata nella storia dalla parte sbagliata, come una delle più scalcagnate truffe mai propugnate a un pubblico pagante, diventerà presto un, grazie a nomi del calibro di Richard Kraft, Tova Litvin e Doug Rockwell; la produzione è attesa per la fine del 2024, anche se una data d’uscita ufficiale e definitiva non è ancora stata divulgata. A presentare il progetto, un comunicato ufficiale congiunto che recita, con toni decisamente sopra le righe: “Il concetto di esperienza immersiva ha ormai invaso ogni angolo del mondo, da Broadway ai più remoti angoli di strada; ma la magia in grado di devastare le coscienze di bambini e adulti, è qualcosa di decisamente mai visto! L’unico modo per dare senso a questa catastrofe assai poco cioccolatosa è… ...

La Fabbrica di Cioccolato ha un seguito, dove Willy Wonka combatte gli alieni

Avventure cosmiche e lotte contro alieni nel seguito (del libro) mai visto di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato.tech.everyeye

Recensione Wonka versione Blu-ray: Con il sogno di aprire un negozio in una città rinomata per il cioccolato, un giovane e squattrinato Willy Wonka arriva in Europa nella speranza di aprire il suo negozio di dolciumi. Ma non in un ...4news

"Non piangetemi, non chiamatemi povero": le ultime parole di Willy Jervis, fucilato dai nazisti a 43 anni.: Dall'Olivetti alla Resistenza: la storia di un uomo che ha combattuto per la libertà e di cui quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla morte ...giornalelavoce