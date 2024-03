La vita privata di Alda Merini | le quattro figlie e l’amore per Ettore Carniti e Michele Pierri

Chi è Selin Yeninci: età, vita privata dell’attrice di Terra Amara ospite a Verissimo

Questo è solo il primo passo nel mondo dello spettacolo da parte di una talentuosa Selin Yeninci che in Italia raggiunge il successo grazie alla sua partecipazione a Terra Amara. La soap comunque è ...newscinema

Ferrari con Adam Driver debutta su Sky Cinema Uno: Adam Driver interpreta l'ex pilota in Ferrari, film che debutta questa sera in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.comingsoon

In libreria il volume sulla vita pubblica e privata di una grande e vera diva della nostra televisione: Raffaella Carrà: il volume che ripercorre la carriera artistica e la vita privata di una delle nostre più amate stelle della musica e televisione italiana ...corrierequotidiano