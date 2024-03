(Di venerdì 15 marzo 2024) Atletico più completo e forte dell'Inter. Il mercato "capolavoro" vale per la A: in Europa Inzaghi ha Sanchez, il Cholo Depay

La verità Champions: La verità è che l'Inter è uscita dalla Champions League perché l'Atletico Madrid nel doppio confronto si è dimostrato più forte e più completo. Allo stadio Metropolitano, Inzaghi ha sofferto come mai ...

Lazio, le ombre di Formello: ... lasciando in eredità il secondo posto dello scorso campionato, l'ottavo di Champions raggiunto in ... davanti alle telecamere del Tg1 , raccontano in modo ruvido e spietato anche un'altra verità : "È ...